05 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В свердловской полиции призвали не провоцировать телефонных мошенников вопросами "Чей Крым?"

Жителям Свердловской области не стоит провоцировать телефонных мошенников вопросами на тему, кому принадлежит Крым. Об этом заявил начальник управления по борьбе с киберпреступностью регионального ГУ МВД Евгений Полупанов.

Напомним, однажды произошел курьезный случай, когда уралец, которому поступил звонок от неизвестного, понял, что его хотят "развести", и задал звонившему простой вопрос: "Крым чей?". В итоге мошенник занервничал и бросил трубку.

Однако, по словам полицейских, такое случается далеко не всегда. Как рассказал полковник Полупанов на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, задавать подобные вопросы – не панацея, так как аферисты уже хорошо психологически подготовлены.

"Они используют методы социальной инженерии и методы убеждения. И любая провокация со стороны граждан их уже не выведет из равновесия. Лучше всего будет прекратить разговор", - сообщил представитель МВД, отвечая на вопрос Накануне.RU о том, какие слова нужно сказать, чтобы злоумышленник понял, что его раскрыли.

Он также рассказал, что многие жертвы телефонных мошенников позже признавались полицейским, что ранее слышали о таких способах обмана.

"Все как один говорят: что-то произошло, они были в каком-то непонятном состоянии. Как будто что-то выключилось, шоры упали на глаза… Мошенники используют и тон разговора, и нужные слова, и актуальную повестку, чтобы вывести из равновесия и выключить логическое мышление. Поэтому нужно найти в себе силы и просто прекратить разговор, отрезвиться", - заключил Евгений Полупанов.

Напомним, что с начала 2023 года жители Среднего Урала уже перевели мошенникам миллиард рублей.

Теги: полиция, мошенники, вопросы, провокации


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