05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россияне из бедных и богатых регионов по-разному реагируют на экономические шоки - исследование

В Высшей школе экономики разработали новую методику исследования реакций населения и бизнеса на экономические шоки и кризисы – по поисковым запросам. Оказалось, что россияне реагируют по-разному в зависимости от места жительства. Впрочем, пока это только ретроспективные данные – эксперты исследовали реакции на минувшие события.

В Центре исследований структурной политики НИУ ВШЭ отмечают, что активнее реагирует на экономические шоки население богатых регионов и регионов с диверсифицированной экономикой. Там выше финансовая грамотность и развит поиск информации в различных источниках. В менее развитых аграрных и сырьевых регионах индексы ожиданий бизнеса (составленные на основе запросов) почти не меняются. В них бизнес чаще ориентирован на выживание и пребывает в состоянии "перманентного кризиса", приводит выводы экономистов РБК.

Исследователи создавали индексы на основе анализа 24 поисковых запросов, например, "курс рубля", "ипотека", "ключевая ставка", "инфляция", "криптовалюта", "фондовый рынок", "финансовый кризис". Пока анализировались данные за 2016-2022 гг.

Один из выводов, сделанных авторами исследования: санкции вызвали больше волнений, чем коронавирус.

Теги: россияне, регионы, кризис, реакция, поисковый запрос, исследование, вшэ


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