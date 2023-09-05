05 Сентября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Рост в геометрической прогрессии": с начала года свердловчане перевели мошенникам миллиард

С начала 2023 года жители Среднего Урала уже перевели мошенникам миллиард рублей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал глава управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области Евгений Полупанов.
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По его данным, с начала нынешнего года в регионе зарегистрировано 9 тысяч 700 таких преступлений. По сравнению с 2022 годом наблюдается рост на 20%.

"С начала 2023 года ущерб по Свердловской области составил миллиард. По сравнению с прошлым годом это больше на 400 миллионов", - отметил полковник Полупанов, уточнив, что рост идет с 2016 года "в геометрической прогрессии".

В нынешнем году сыщикам удалось раскрыть 3 тысячи 218 мошенничеств и краж со счетов.

"Дистанционные преступления сложно раскрывать, учитывая, что злоумышленники используют зарубежные ресурсы и подменные номера телефонов. Основополагающим моментом противодействия мошенникам является профилактика", - добавил представитель полиции.

Теги: мошенники, переводы, ущерб, полиция, Свердловская область


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