Baza: Беспилотник пытался атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области

Беспилотник пытался атаковать Редкинский опытный завод в Тверской области, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, около 5 утра дрон-камикадзе упал и взорвался на территории завода, вблизи от склада легковоспламеняющихся жидкостей. Уточняется, что его арендует инженерно-смазочная компания.

На месте взрыва были обнаружены фрагменты микросхем, проводов и фюзеляжа беспилотника. Повреждены одна пустая цистерна, а также окна ближайшего здания.

Редкинский опытный завод производит химическую продукцию для предприятий авиационной и космической промышленности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Московской области, пытавшиеся осуществить атаку на Москву.

Позже силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы.