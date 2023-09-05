Половина российских студентов используют ИИ для написания работ

Половина российских студентов регулярно использует нейросети для выполнения учебной работы. Об этом пишет Форбс.ру со ссылкой на исследование онлайн-платформы Skillfactory.

В опросе приняли участие 1272 студентов российских вузов в городах-миллионниках. Чаще всего используют ChatGPT (93%). На втором месте оказалась система Midjourney, создающая изображения по текстовым описаниям (ее используют 36%). Ее российский аналог Kandinsky используют 20% студентов.

Почти все студенты сами научились пользоваться нейросетями. Из тех, кто их использует, 83% используют нейросети для написания и редактирования текстов. Основная часть опрошенных (81%) считают, что нейросети помогают в учебном процессе. 62% участников рассказали, что ИИ экономит время. Большинство студентов (78%), которые участвовали в опросе, отметили, что будут пользоваться нейросетями для рабочих задач и после окончания вуза. Столько же хотели бы, чтобы в вузе их обучали тому, как пользоваться нейросетями.

Накануне нового учебного года Московский городской педагогический университет разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) при написании выпускных квалификационных работ.

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что внедрение ИИ в образование еще больше снизит и без того невысокий уровень выпускников. В этом году впервые диплом в России получил студент РГГУ, которому работу написала нейросеть. Как он сам признал, он лишь скомпоновал и отредактировал текст. На это понадобились всего сутки.