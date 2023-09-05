05 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Половина российских студентов используют ИИ для написания работ

Половина российских студентов регулярно использует нейросети для выполнения учебной работы. Об этом пишет Форбс.ру со ссылкой на исследование онлайн-платформы Skillfactory.

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В опросе приняли участие 1272 студентов российских вузов в городах-миллионниках. Чаще всего используют ChatGPT (93%). На втором месте оказалась система Midjourney, создающая изображения по текстовым описаниям (ее используют 36%). Ее российский аналог Kandinsky используют 20% студентов.

Почти все студенты сами научились пользоваться нейросетями. Из тех, кто их использует, 83% используют нейросети для написания и редактирования текстов. Основная часть опрошенных (81%) считают, что нейросети помогают в учебном процессе. 62% участников рассказали, что ИИ экономит время. Большинство студентов (78%), которые участвовали в опросе, отметили, что будут пользоваться нейросетями для рабочих задач и после окончания вуза. Столько же хотели бы, чтобы в вузе их обучали тому, как пользоваться нейросетями.

Накануне нового учебного года Московский городской педагогический университет разрешил студентам использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) при написании выпускных квалификационных работ.

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов считает, что внедрение ИИ в образование еще больше снизит и без того невысокий уровень выпускников. В этом году впервые диплом в России получил студент РГГУ, которому работу написала нейросеть. Как он сам признал, он лишь скомпоновал и отредактировал текст. На это понадобились всего сутки.

Теги: студенты, искусственный интеллект, нейросети


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