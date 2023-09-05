Топ-менеджеры "Тракторных заводов" получили "условки" за срыв поставок БМП "Курганец"

Три топ-менеджера "Тракторных заводов" признаны виновными в крупной растрате. Речь идет о срыве поставок БМП "Курганец".

Бывшего заместителя директора машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) по экономике и корпоративным финансам Михаила Школьника и экс-руководителя казначейства холдинга Ирину Восторгину приговорили к условным срокам. Школьнику дали четыре года лишения свободы со штрафом в 400 тыс. руб., но наказание "считается условным с испытательным сроком четыре года", сообщили РБК в Мещанском райсуде Москвы. Восторгина наказана тремя с половиной годами лишения свободы и штрафом в размере 350 тыс. руб. Ей также заменили реальный срок условным.

По делу проходил также основатель завода Михаил Болотин. Его приговорили к двум годам колонии и 200 тыс. руб. штрафа, но бóльшую часть срока зачли время пребывания в СИЗО. В итоге оставшуюся часть заключения он пробыл в "Лефортово", так и не отправившись в колонию. В итоге все три фигуранта дела сейчас находятся на свободе.

Напомним, несколько лет назад концерн получил заказ на производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой "Курганец". Саму бронетехнику должны были изготовить на заводе в Кургане, а в московском "НИИ Стали" ее планировали оснастить броней и динамической защитой. На оснащение "Курганцев" Минобороны выделило 146 млн руб., большую часть которых, по версии следствия, похитили руководители холдинга. Осенью 2017 г. (как раз во время предполагавшегося запуска боевых машин в серию) концерн едва не закрылся. Его удалось спасти, но в прежнем виде он перестал существовать. Проведенные после смены руководства предприятия аудиторские проверки показали, что причиной краха холдинга могли быть финансовые аферы прежнего руководства. По этим основаниям были возбуждены несколько уголовных дел, включая и дело о растрате 90 млн руб., выделенных на проектирование "Курганцев".



