Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работино

Украинские войска, находящиеся в районе села Работино Запорожской области, попали в огневой мешок. Об этом сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, история с Работино повторяет историю с Пятихатками, где "противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями".

Он добавил, что российские войска не позволяют ВСУ занять село и прорвать линию обороны, украинская армия несет колоссальные потери.

А военкор Александр Коц сообщил о том, что возле села Работино впервые уничтожен Challenger 2, который является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании.

"Тоже не стал вундерваффе для Украины. Неуязвимых машин нет. Это для тех, кто уповает на американские "Абрамсы", первую партию которых обещают в сентябре. Ну, а тех, кто сжег, – с почином", – написал в своем telegram-канале Коц.

В середине августа наше издание сообщило, что Киев направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2. Уточнялось, что военнослужащие уже ведут боевые действия близ Работина в Запорожской области.

ВСУ штурмуют Работино уже более двух месяцев. Село находится в 20 километрах от Токмака, который считается стратегически важным транспортным узлом. 30 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления зарубежных СМИ о преодолении ВСУ первой линии российской обороны и взятии села Работино на Запорожском направлении.