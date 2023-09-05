В Тюмени общественники отказались обсуждать обмеление реки Тура

Тюменские общественники не стали обсуждать обмеление реки Тура. На круглый стол в Тюменской областной думе, который должен был состояться 4 сентября не смогли явиться спикеры. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Владимир Пискайкин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Диалог, к сожалению, не состоится. К нему оказались не готовы научная общественность и ряд публичных персон. Многие просто отказались принимать участие: кто-то ввиду занятости, кто-то по другим причинам", - пояснил парламентарий.

Он отметил, что говорить о проблеме в одностороннем порядке неправильно и безрезультатно. О полной отмене мероприятия пока речь не идет - обсуждение перенесено на начало октября.

Напомним, в конце июля в Тюмени из-за резкого падения уровне воды в реке Тура ввели запрет на движение судов. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

"В целях обеспечения безопасных условий судоходства на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Туре, запретить движение судов на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 года с 07.00 (мск)", - говорилось в документе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции заявил, что уровень воды в реках меняется циклически.

"Что нужно делать в перспективе? Специальное гидротехническое сооружение. Нужно делать или нет, надо обсуждать. Посмотрим, какая будет динамика", - сказал Моор.