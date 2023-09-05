В зоне СВО впервые уничтожен британский танк Challenger

Военкор Александр Коц сообщил о том, что в зоне специальной военной операции, возле села Работино на Запорожском направлении, уничтожен первый Challenger 2, который является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании.

"Тоже не стал вундерваффе для Украины. Неуязвимых машин нет. Это для тех, кто уповает на американские "Абрамсы", первую партию которых обещают в сентябре. Ну, а тех, кто сжег, – с почином", – написал в своем telegram-канале Коц.

Издание "Военное обозрение" отмечает, что таким образом ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger. Ранее об уничтожении таких танков не сообщалось.

Напомним, в середине августа наше издание сообщило, что Киев направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2. Уточнялось, что военнослужащие уже ведут боевые действия близ Работина в Запорожской области.