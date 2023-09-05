05 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Госдуме предложили давать дополнительные выходные многодетным

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня.
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Такое право сейчас есть у одного из родителей ребенка-инвалида, и оно ни у кого не вызывает сомнений. Но необходимо поддерживать и многодетных, считает она.

Депутат Дмитрий Гусев поддерживает идею в силу огромной нагрузки на многодетных родителей. А многодетную мать нужно считать профессией, которая оплачивается как настоящий труд, и государство должно оплачивать его в размере не ниже одного МРОТ на ребенка. По его мнению, необходимо также рассчитывать матерям страховой пенсионный стаж за весь декретный отпуск в течение всех трех лет, а после определенного возраста выплачивать пенсии.

В 2022 году третьих и последующих детей в России родилось всего 29% от общего числа новорожденных. А многодетных семей в стране 2,1 млн.

Теги: многодетные, родители, выходные


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