Россияне смогут жаловаться в прокуратуру на опаздывающие автобусы

Правительство России обяжет региональные власти утверждать и – главное – соблюдать нормативы работы общественного транспорта. Утверждать будут в том числе и интервалы движения автобусов и трамваев, а за их несоблюдение последует наказание, следует из постановления, подготовленного Минтрансом.

Среди других показателей, которые регионам придется зафиксировать, есть предельная доля устаревшего подвижного состава, доля транспорта с устройствами для безналичной оплаты проезда, доля транспорта с местами для перевозки колясок и т.д., пишет "Коммерсант".

Нормативы регионы должны утвердить к 1 марта 2024 года, они будут действовать не менее пяти лет.

Граждане смогут жаловаться в прокуратуру, если власти региона не будут соблюдать взятые на себя обязательства, считают правозащитники.