Ямальская скрипачка получила приз Эмира Кустурицы на фестивале в Сербии

Скрипачку из ЯНАО Зою Пенькову наградил специальным призом известный режиссер Эмир Кустурица на фестивале Kustendorf CLASSIC. Фестиваль русской классической музыки проходил в Сербии, сообщает Накануне.RU компания "Газпром нефть", которая поддерживает мероприятие в рамках своей программы социальных инвестиций "Родные города".

Всего в фестивале участвовали 26 молодых музыкантов из России и Сербии. По традиции смотр проходил в этнодеревне Дрвенград, изначально построенной для съемок фильма "Жизнь как чудо".

"Здесь, в Дрвенграде, в месте, которое в шутку называют древним городом, сербская и русская культуры сближаются, развиваются и поддерживаются благодаря таким событиям, как Kustendorf CLASSIC", – отметил режиссер и музыкант Эмир Кустурица.

Россию представляли студенты музыкальных учреждений из Ямала, Югры, Омской, Оренбургской, Тюменской областей и Москвы. Конкурсанты выступали по направлениям вокала, фортепиано, духовых и струнные инструментов.

"Для многих из них — это первое выступление на международном уровне. И, конечно, важно, что они могут как неформально пообщаться с молодыми сербскими музыкантами, так и принять участие в мастер-классах признанных мэтров. Безусловно, для них это не просто конкурс и фестиваль, но еще и поездка в гости к самому Эмиру Кустурице", – прокомментировал заместитель генерального директора "Газпром нефти" по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль.

Призеров определяли российский дирижер Михаил Голиков, сербская скрипачка Даниела Йович и сербский композитор Александр Седлар.

"У наших стран многовековые культурные связи, и здорово, что здесь, в гостях у Эмира Кустурицы, завязались еще и дружеские связи между ребятами, которые по-настоящему живут музыкой", – добавил дирижер Михаил Голиков.

В результате золотые, серебряные и бронзовые матрешки фестиваля, а также спецприз получили участники из России.

Напомним, фестиваль Kustendorf CLASSIC был учрежден всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году. "Газпром нефть" поддерживала фестиваль с момента основания.