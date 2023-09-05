В Киеве отказались идти на уступки по зерновой сделке, о которых говорил Эрдоган

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки по возобновлению зерновой сделки, о которых говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам министра, украинская сторона будет отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе насчет санкционного давления на Россию, пишет РИА Новости.

Вчера Эрдоган во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным предположил, что Киеву необходимо отказаться от некоторых требований по поводу зерновой сделки. Эрдоган также высказал надежду, что новые инициативы, подготовленные Анкарой, позволят возобновить черноморскую инициативу.

Ранее в Кремле привели детали пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров президентов России и Турции. "Запад, мягко говоря, нас обманывал насчет гуманитарных целей "черноморской инициативы" по оказанию содействия развивающимся странам. Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: будем готовы рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку", я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же – сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции", - сказал Путин.