Медведев вышел в четвертьфинал US Open

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал US Open: он обыграл 13-ю ракетку мира, австралийца Алекса Де Минаура.

К сожалению, в следующему туре Медведеву придется сыграть с россиянином Андреем Рублевым. Коллеги по сборной встречались уже семь раз, в пяти из них победу одержал Медведев.

В женском турнире белорусская теннисистка Арина Соболенко выбила из турнирной сетки последнюю россиянку Дарью Касаткину. После окончания чемпионата Соболенко станет лидером мирового женского теннисного рейтинга.