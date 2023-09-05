Собянин анонсировал приставление ИИ к каждому школьнику

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующей целью в развитии Московской электронной школы (МЭШ) является персонифицированный подход к каждому ученику с помощью искусственного интеллекта.

"Система будет помогать ребятам, выдавая рекомендации с учетом их интересов и способностей", - написал он после посещения в Москворечье-Сабурове нового здания школы №1579 вместе с премьером Михаилом Мишустиным.

Всего пользователями МЭШ являются 2,8 млн человек, или 20% населения Москвы, добавил он.

"Персональные образовательные траектории", о которых говорит Собянин, резко критикуют многие эксперты. Они считают это сегрегацией детей по умственным способностям с помощью технологий ИИ. Что в конечном счете ведет к выращиванию "служебных людей".

"Родительское всероссийское сопротивление" считает, что развивает ребенка не информация, а только другой человек - учитель.

Характерно, что цифровизация образования продавливается без какого-либо обсуждения. До 1 марта Минпросвещения было обязано опубликовать отчет о результатах эксперимента по внедрению в школах цифровой образовательной среды. Но об этом даже не вспоминается. При этом почти 75% родителей недовольны цифровыми платформами для школ.

В 2021 году министр цифрового развития РФ Максут Шадаев прямо сказал, что у государства нет денег на качественное образование, особенно на селе, поэтому его заменяют "цифрой".