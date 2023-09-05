05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

ВСУ пошли в атаку у Новодонецкого после слов Путина о "провале" контрнаступления

Замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что после нескольких дней артподготовки солдаты ВСУ перешли к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское. При этом наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое – предпринимается попытка прорыва с применением большого числа бронетехники.

"Если обратить внимание на то, что противник несколько дней выпускал по нашим позициям значительное количество снарядов, делая это едва ли не круглосуточно, потери с нашей стороны оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать", - написал Ходаковский в своем telegram-канале.

По его мнению, помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное. В результате бойцы ВСУ смогли подойти к позициям армии России вплотную, практически не понеся потерь, высадили десант, и после работы прямой наводкой по укреплениям оттянули технику назад, опасаясь реакции российской артиллерии, пишет Ходаковский.

"Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику", - подытожил Ходаковский.

Напомним, 4 сентября президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом высказался о контрнаступлении Украины, которое охарактеризовал как провал. "Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.

Теги: Александр Ходаковский, военкор, "Восток",


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