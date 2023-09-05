05 Сентября 2023
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Фото: администрация Приморского края

В Приморье местные власти не получали сообщений о визите Ким Чен Ына

Местные власти в Приморье пока не получали официальной информации о возможном визите в регион лидера КНДР Ким Чен Ына.

В администрации поселка Хасан на границе с КНДР РИА Новости рассказали, что пока официальных распоряжений о подготовке ко встрече лидера Северной Кореи не поступало. Собеседник издания не располагает данными о том, идет ли какая-то подготовка Дома дружбы на границе, который Ким Чен Ын посещал в 2019 г. Аналогичные заявления сделаны в администрации Хасанского округа и Дальневосточной железной дороге, по которой, возможно, приедет бронепоезд Ким Чен Ына.

Напомним, ранее о возможном визите сообщила New York times со ссылкой на источник. Сообщается, что он приедет ради переговоров с президентом Владимиром Путиным. Тема не названа.

Теги: Ким Чен Ын, Влавдимир Путин, переговоры


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Ранее 04.09.2023 21:28 Мск В Россию может приехать Ким Чен Ын

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