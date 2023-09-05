05 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

Мигрантам, получившим гражданство РФ, могут запретить приобретение оружия

В Госдуму внесен законопроект о том, чтобы установить дополнительные ограничения на покупку оружия для мигрантов, получивших гражданство РФ.
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Автор инициативы зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) отмечает, что в настоящее время складывается ситуация, что мигранты сразу после получения российского гражданства без особых проблем оформляют разрешение на оружие. При этом зачастую не встают на воинский учет.

Законопроект предлагает установление дополнительных оснований для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ в течение десяти лет с момента приобретения гражданства РФ, а также не вставшим на воинский учет. Кроме того, лицам, получившим российское гражданство, станет сложнее приобретать баллончики со слезоточивым газом, электрошокеры, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно и списанное оружие. Для их покупки не требуется лицензия. Такая возможность у них появится только спустя пять лет после получения гражданства. Сейчас запрет касается только несовершеннолетних.

Предупреждение правонарушений в области оборота оружия со стороны лиц, недавно принявших российское гражданство, чрезвычайно актуально и имеет большую общественную значимость, считает Матвеев. Тем более что количество преступлений с использованием оружия из года в год не снижается.

Теги: оружие, гражданство


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