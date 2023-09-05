На Урале вскрыто мошенничество при строительстве школы

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве школы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о средней школе №55 имени Льва Брусницына в Березовском городском округе. Как показала проверка, в марте 2020 года между ООО "СК ИНТЕГ" и администрацией Березовского был заключен муниципальный контракт на строительство школы на 1 тыс. 275 мест. Стоимость работ превысила 1 млрд рублей.

Строительство было завершено летом 2022 года. Однако в ходе проверки вскрылись факты завышения стоимости работ в рамках контракта и предъявления к оплате фактически не выполненных работ. В результате бюджету оказался нанесен ущерб более 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В прокуратуре отметили, что держат на контроле ход его расследования.

Напомним, ранее на Среднем Урале было вскрыто мошенничество при подготовке к пожароопасному сезону.