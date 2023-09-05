В Telegram-канале Собчак появилось фото Суровикина с женой

Telegram-канал "Кровавая барыня", связанный с журналисткой Ксенией Собчак, опубликовал фото, на котором запечатлен генерал Сергей Суровикин.

В тексте поста говорится, что генерал "вышел". "Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее",— говорится в посте, опубликованном 4 сентября.

Суровикин не появлялся на публике с ночи 23 июня, когда ЧВК "Вагнер" выдвинулась "маршем справедливости" на Москву.

Дочь генерала после внезапной "пропажи" отца заявляла, что с командующим ВКС "ничего не произошло", его никто не арестовывал, а сейчас "все на своих рабочих местах". Отставной генерал-лейтенант, депутат Госдумы Виктор Соболев говорил, что Суровикин якобы был отстранен от должности командующего объединенной группировкой войск СВО. Бывший замминистра обороны, ныне — депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал, что Суровикин "отдыхает и пока недоступен". Члены ОНК заявляли, что Суровикина нет в столичных СИЗО. Позже стало известно, что ему посоветовали "оставаться в тени". Официальных комментариев по статусу Суровикина ни в Кремле, ни в Минобороны России не давали.

В конце августа стало известно, что Суровикин снят с должности командующего воздушно-космическими силами. При этом генерал также был заместителем командующего Объединенной группировкой войск СВО, и что с этим его статусом, пока неясно. По некоторым данным, Суровикин "остается в распоряжении Минобороны", а значит, ему может быть предложена новая должность.