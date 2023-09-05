Курс доллара отыграл повышение ключевой ставки и валютные ограничения

Курс доллара впервые после повышения ключевой ставки до 12% (15 августа) перевалил за 97 рублей на Мосбирже. К 8 утра он торгуется на уровне 97,2 руб., это +0,38% ко вчерашнему дню.

Евро торгуется на уровне 105 руб., это прирост в 0,36% к уровню закрытия 4 августа. Юань также прибавляет, но совсем немного.

В августе Центральный банк России вне очереди провел заседание совета директоров, на котором ключевая ставка была увеличена с 8,5% до 12%. Это, впрочем, не оказало значительного влияния на тренд на валютном рынке, при этом и сам регулятор тут же признавал, что ставка особой роли не сыграет, все дело в дисбалансе внешнеторговых операций.