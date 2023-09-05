В Нью-Дели в дни саммита G20 запретят доставку еды

Власти Нью-Дели распорядились остановить работу всех служб и сервисов по доставке товаров и продуктов с 8 по 10 сентября в связи с подготовкой и проведением саммита "Большой двадцатки" (G20).

Представитель полиции индийской столицы Сурендра Сингх Ядав уточнил, будет разрешена только доставка медикаментов, пишет ТАСС. Правительственные учреждения в центре Нью-Дели будут закрыты с 8 по 10 сентября.

Индия с 1 декабря 2022 г. председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате.