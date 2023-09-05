05 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

СМИ: В Перми послушник церкви зарезал бездомного, попросившего у него денег на еду

В Перми мужчина зарезал бездомного, попросившего у него денег на еду.

По данным telegram-канала Ural Mash преступление мог совершить мужчина, живший при церкви в деревне Капидоны (канал называет его послушником). У подозреваемого девять судимостей, при церкви он начал жить после очередной отсидки.

Решив развеяться, отправился в Пермь. Там он увидел мужчину, лежащего на выброшенном диване. Новый знакомый представился Юрием и потребовал подать ему на питание. В ответ мужчина получил удар ножом в шею от послушника, который ушел, но признался в содеянном встреченной паре: показал им окровавленный нож и попросил вызвать полицию.

По словам супругов, он был пьян.

Когда медики приехали, было уже поздно. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый в розыске.

Теги: убийство, послушник, бездомный


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