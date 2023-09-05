05 Сентября 2023
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Станция "Луна-25" прекратила свое существование

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Фото: Накануне.RU

Вблизи Москвы сбиты беспилотники, на запасные аэродромы улетели пять самолетов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Московской области, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет.

По предварительной информации, в результате падения обломков в Истринском районе поврежден бытовой объект. Оперативные службы работают над устранением последствий. Позже силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы, написал Собянин в своем telegram-канале.

Росавиация уточнила, что с 7.30 по московскому времени аэропорты Москвы и Жуковский работают в штатном режиме. Ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из/в аэропортов Внуково и Шереметьево, в запасные аэропорты улетели пять самолетов. Пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.

Теги: Серегй Собянин, Росавиация, самолет, Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский


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