Глава Екатеринбурга получил почетную грамоту от Путина

Владимир Путин наградил главу Екатеринбурга Алексея Орлова почетной грамотой.

Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. Как говорится в распоряжении президента России от 4 сентября, Орлов награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

Напомним, ранее Владимир Путин поздравил уральцев с 300-летием Екатеринбурга. К слову, президента приглашали на юбилей уральской столицы, который город отмечал в августе.