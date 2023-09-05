Опрос: большинство россиян предпочитают получать госуслуги в цифровом формате

74% граждан России предпочитают получать государственные услуги при помощи цифровых сервисов, еще 22% участников исследования аналитического центра НАФИ обращаются в профильные ведомства лично.

При этом обращаться за получением государственных услуг лично в профильные ведомства продолжают 22% граждан, большинство из которых - люди старше 55 лет. Также выяснилось, что в текущем году интенсивность использования цифровых государственных услуг выросла на 40% по сравнению с 2022 годом, и, в первую очередь, за счет пользователей в возрасте от 18 до 24 лет.

За последний год 57% россиян воспользовались государственными цифровыми сервисами для получения услуг в сфере здравоохранения. Далее следуют услуги, связанные с налогами и сборами, например, запись на прием в профильное ведомство или проверка налоговых задолженностей (55%). За услугами по социальному обеспечению, оформлению социальных выплат, пенсий или материнского капитала обратились 43% россиян.

Наименее активно в этом году пользуются государственными цифровыми сервисами в сферах образования (23%) и культуры (16%), сообщает ТАСС.