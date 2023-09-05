05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Подмосковье первыми в стране ввели регистрацию домашних животных

В Московской области стала обязательной регистрация домашних животных.

С 1 сентября владельцы должны будут обязательно регистрировать собак, а кошек — по желанию. Домашних питомцев старше трех месяцев нужно будет поставить на учет до 1 марта — в течение полугода после вступления документа в силу. В случае если житель Подмосковья приобретет животное после 1 сентября, его нужно будет зарегистрировать в течение двух недель.

Как считают авторы инициативы, регистрация позволит создать единую базу данных. Каждому домашнему животному присвоят личный номер, и в случае потери хозяевам будет проще отыскать его.

Также закон определяет порядок выгула домашних животных в регионе. Хозяевам нельзя делать это на территории школ, детских садов и спортивных площадок. Разрешаются прогулки только на специальных площадках — если в районе проживания таких нет, владельцу животного придется выбирать места подальше от запрещенных. Подростки младше 14 лет могут выгуливать собак только вместе со взрослыми, сообщают "Известия".

Теги: Подмосковье, домашние животные


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