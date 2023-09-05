В России продолжают дорожать книги

В России средняя розничная цена проданной бумажной книги в специализированных магазинах в январе – июне 2023 года увеличилась на 7,4% к аналогичному периоду прошлого года и составила 446,9 руб.

Исследование Ассоциации книгораспространителей показало, что в книжном магазине "Москва" в российской столице этот показатель вырос на 7% до 1 тыс. 111 руб. за тот же период. В региональных книжных сетях "Дом книги" и "Книга плюс" средняя розничная цена увеличилась на 10,88% до 275 руб.

В региональной книжной сети "Амиталь" говорят о росте показателя в 7%. Издательства говорят о конкуренции с ОПК и приостановке соглашений о двойном налогообложении, сообщают "Ведомости".