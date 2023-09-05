05 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство собирается изменить условия по льготной ипотеке

Кабмин России намерен ограничить кредитование ипотеки с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры Центробанка РФ по дестимулированию выдачи кредитным учреждениям новых жилищных кредитов.

Речь идет о росте размера первоначального взноса с 15 до 20%, снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии российским банкам. Таким образом власти вынашивают планы донастроить условия по льготной ипотеке.

Льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора "прижимать". Главные риски – несбалансированность рынка недвижимости и продолжающейся рост цен. Необходимо привести спрос в соответствие с темпами роста предложения. Данные меры должны помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен, которые дополнительно увеличились на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле – августе, сообщают "Ведомости".

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой запустить государственную программу "Счастливая семья".

Теги: льготная ипотека, жилье, недвижимость


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