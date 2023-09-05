В Ярославской области ввели запрет на плевки

В Ярославской области решили выписывать штрафы за плевки в общественных местах.

Как сообщает правительство региона, нарушителей начнут штрафовать с 7 сентября. Как заявила помощник губернатора Татьяна Потемкина, Ярославская область стала первым субъектом, где введена ответственность за плевки в общественных местах. Правонарушители получают только предупреждения. Но с 7 сентября, когда исполнится два месяца с момента введения новой нормы, их будут наказывать штрафом в 1,5 тыс. руб.

Отмечается, что за два неполных месяца выявлено более 50 случаев правонарушения, которые фиксируют с помощью видеокамер. С этой целью проводятся мониторинг видеопотока, анализ мест массового пребывания людей – на остановках, в парках, скверах и во дворах.

При фиксации нарушения информация передается оперативной группе в составе сотрудников инспекции административно-технического надзора, полиции, членов административных комиссий. Они выходят на место, устанавливают данные нарушителя и рассматривают административный материал прямо на месте.