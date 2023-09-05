05 Сентября 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: t.me/mod_russia

Нанимающие участников спецоперации бизнесмены смогут получать господдержку

Группа сенаторов и депутат Владимир Самокиш внесли в Госдуму проект закона, согласно которому, социальные предприниматели получат поддержку государства, если будут привлекать к работе бывших участников специальной военной операции.

Документ разработан с целью совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации участников спецоперации. Законопроект предусматривает возможность оказания такой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, и в случае обеспечения занятости граждан, проходивших военную службу в зоне СВО, а также ветеранов боевых действий на данной территории.

"Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства - достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества", - следует из пояснительной записке. Как считают авторы инициативы, документ будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет. Правительство поддерживает законопроект, сообщает РИА Новости.

Теги: спецоперация, бизнесмены, господдержка


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