Нанимающие участников спецоперации бизнесмены смогут получать господдержку

Группа сенаторов и депутат Владимир Самокиш внесли в Госдуму проект закона, согласно которому, социальные предприниматели получат поддержку государства, если будут привлекать к работе бывших участников специальной военной операции.

Документ разработан с целью совершенствования системы мер, направленных на увеличение занятости и социализации участников спецоперации. Законопроект предусматривает возможность оказания такой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, и в случае обеспечения занятости граждан, проходивших военную службу в зоне СВО, а также ветеранов боевых действий на данной территории.

"Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства - достижение общественно полезных целей, способствующих решению социальных проблем граждан и общества", - следует из пояснительной записке. Как считают авторы инициативы, документ будет способствовать общему увеличению занятости, а, следовательно, увеличению поступлений в бюджет. Правительство поддерживает законопроект, сообщает РИА Новости.