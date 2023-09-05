Шойгу: ВСУ за 3 сентября потеряли шесть танков

Украинская армия несет большие потери.

Как заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, только 3 сентября военные Украины потеряли шесть танков на работинском направлении. Министр назвал потери Вооруженных сил Украины большими.

На бахмутском направлении российский бойцы "очень искусно беспилотными летательными аппаратами, это новые беспилотные аппараты - квадрокоптеры, уничтожили еще шесть машин", - сказал глава военного ведомства. Он отметил, что танки не были иностранного производства, сообщает ТАСС.

Ранее немецкое издание Bild заявило, что украинские военные платят высокую цену за минимальное продвижение в ходе своего контрнаступления.