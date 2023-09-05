05 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме назвали критерии Международной федерации плавания попыткой расколоть сборную РФ

Критерии допуска спортсменов России до участия в соревнованиях Международной федерации плавания - попытка расколоть сборную России.

Как сообщила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, вопрос в том, кто останется после такого фильтра.

"Не знаю, какое решение примет наша федерация, можно ли это вообще назвать приглашением. Это раскол в команде, они это сделали специально, чтобы поделить команду. Когда не будет медалей, которые обычно у нас бывают, все скажут, что все, нет больше сборной России. Никто анализировать не будет, просто в протоколах не увидят наших, это неполноценные соревнования в принципе", - заявила парламентарий, сообщает ТАСС.

Напомним, речь идет об отсутствии активной поддержки проведения специальной военной операции и отсутствии национальных флагов и гимнов. В каждом виде соревнований под эгидой организации будет допускаться не более одного индивидуального нейтрального спортсмена из РФ и одного из Беларуси.

Теги: спорт, плавание


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