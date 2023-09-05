Жена Владимира Кара-Мурза* сообщила, что его этапировали из СИЗО

Российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу*, которого приговорили к 25 годам лишения свободы, этапировали из СИЗО.

Как заявила в соцсети X его жена Евгения, это произошло перед его днем рождения в полной секретности. Она написала, что супруга отвезли в неизвестном направлении, "чтобы, не дай бог, не получил в этот день слов поддержки со всего света".

7 сентября Кара-Мурзе исполнится 42 года.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала высказывания послов этих трех стран, которые были сделаны после оглашения приговора Кара-Мурзе, прямым вмешательством во внутренние дела России.

*признан в России иностранным агентом