Международная федерация плавания утвердила критерии участия спортсменов из РФ и Белоруссии

Международная федерация плавания утвердила критерии, позволяющие спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящих мировых соревнованиях по водным видам спорта в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.

Речь идет об отсутствии активной поддержки проведения специальной военной операции и отсутствии национальных флагов и гимнов. В каждом виде соревнований под эгидой организации будет допускаться не более одного индивидуального нейтрального спортсмена из РФ и одного из Беларуси.

Как заявил президент федерации Хусайн Аль Мусаллам, признается самоотверженность, преданность и талант спортсменов, независимо от их национальной принадлежности, сообщают "Ведомости".

Ранее в Госдуме РФ осудили призыв Украины отменить рукопожатия с российскими спортсменами.