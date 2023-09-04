05 Сентября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Болгарии терминал "Лукойла" передан под госконтьроль

Министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков сообщил, что ведомство завершило процедуру передачи под госконтроль терминала "Росенец". Он подчеркнул, что власти не планируют выплачивать компенсации "Лукойлу" из-за прекращения концессии.

"Соглашение о концессии прекращено из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с ограничениями, ранее наложенными на РФ.  "Лукойл" может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии", - цитирует "Ъ" Гвоздейкова.

Напомним, ранее разразился скандал после того, как выяснилось, что топливо, перерабатываемое на заводе компании в болгарском Бургасе, якобы идет на Украину. После появления соответствующей публикации компания опровергла заявления о тайных поставках дизельного топлива на Украину с НПЗ в Болгарии. 

Теги: "Лукойл", Болгария, терминал


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