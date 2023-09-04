Путин утвердил предельный возраст предоставления отсрочки от срочной службы для айтишников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов.

Он вырос до 30 лет. Документ опубликован на портале правовой информации. В силу изменения вступают 1 января 2024 г.

Напомним, в начале августа президент России Владимир Путин своей подписью утвердил новые рамки призывного возраста. С 1 января 2024 г. призывать в армию РФ будут мужчин в возрасте 18-30 лет. Ранее вопрос о расширении призывного возраста вызвал некоторые разногласия между комитетами по обороне в Госдуме и в Совете Федерации. Так, глава сенаторского комитета Виктор Бондарев заявил, что готов одобрить только ту версию законопроекта, которую изначально предлагало Минобороны – с повышением не только верхней, но и нижней границы призывного возраста (то есть призыв с 21 до 30 лет). Но в день принятия документа в Госдуме глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что в Совфеде "передумали" и теперь поддерживают просто расширение призывного возраста (чтобы он был 18-30 лет). Также спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат думскую версию законопроекта.

Минцифры РФ готовит предложения корректировки указа о президента РФ о мерах поддержки IT-отрасли. В частности, изменения связаны с вопросом предоставления отсрочки от призыва в армию в связи с повышением призывного возраста.