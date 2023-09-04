Глава Тюменской области на Ямале укрепил "Сотрудничество"

05 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области на Ямале укрепил "Сотрудничество"

Перспективы дальнейшего сотрудничества Тюменской области и Ямала – в развитии промышленности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Ноябрьск, которая состоялась 3 сентября.

"У нашего сотрудничества – длинная история. Но сегодня жизнь диктует новые вызовы. Перед нефтегазовой отраслью стоит задача по достижению технологического суверенитета. Тюменские предприятия и ученые вместе с ямальскими коллегами способны достойно ответить на эти вызовы", – цитирует Моора его пресс-служба.

По мнению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, у межрегиональной программы "Сотрудничество", действие которой продлено на десять лет, – прекрасное будущее. В качестве примера гибкости и эффективности программы главы регионов привели оперативно принятое ими совместное решение о приобретении современного медицинского оборудования для расположенного в областной столице Федерального центра нейрохирургии. В результате высокотехнологичная медицинская помощь, которую получают в этой клинике тюменцы, ямальцы, югорчане и жители многих других регионов нашей страны, станет еще более доступной и качественной.

Во время рабочей поездки в Ноябрьск Александр Моор и Дмитрий Артюхов побывали на приуроченной к Дню города ярмарке товаропроизводителей Тюменской области и Ямала. Тюменские предприниматели представили рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье. Главы регионов пообщались с активной молодежью Ноябрьска и поддержали инициативу о создании сводного отряда из поисковиков Тюменской области, Ямала и Югры.

"Поисковое движение развивается в Тюменской области уже 35 лет. Подняли более 11 тысяч бойцов. Мы готовы к сотрудничеству", – рассказал Александр Моор.

Дмитрий Артюхов, Александр Моор(2019)|Фото: Накануне.RU

От имени тюменцев глава региона поздравил жителей Ноябрьска с Днем города, а всех ямальцев – с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, нашим общим праздником. Александр Моор вручил десяти горожанам почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области за успехи в труде.

"Ноябрьск – молодой, живой, динамично развивающийся город. Везде идут работы по благоустройству и созданию комфортных условий для жизни. То же самое можно сказать и о Ямало-Ненецком автономном округе в целом. Он развивается семимильными шагами. Уверен, наше плодотворное сотрудничество на благо людей будет продолжаться", – сказал Моор.

Теги: Александр Моор, Ноябрьск, визит


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети