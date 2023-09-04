Глава Тюменской области на Ямале укрепил "Сотрудничество"

Перспективы дальнейшего сотрудничества Тюменской области и Ямала – в развитии промышленности. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в Ноябрьск, которая состоялась 3 сентября.

"У нашего сотрудничества – длинная история. Но сегодня жизнь диктует новые вызовы. Перед нефтегазовой отраслью стоит задача по достижению технологического суверенитета. Тюменские предприятия и ученые вместе с ямальскими коллегами способны достойно ответить на эти вызовы", – цитирует Моора его пресс-служба.

По мнению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, у межрегиональной программы "Сотрудничество", действие которой продлено на десять лет, – прекрасное будущее. В качестве примера гибкости и эффективности программы главы регионов привели оперативно принятое ими совместное решение о приобретении современного медицинского оборудования для расположенного в областной столице Федерального центра нейрохирургии. В результате высокотехнологичная медицинская помощь, которую получают в этой клинике тюменцы, ямальцы, югорчане и жители многих других регионов нашей страны, станет еще более доступной и качественной.

Во время рабочей поездки в Ноябрьск Александр Моор и Дмитрий Артюхов побывали на приуроченной к Дню города ярмарке товаропроизводителей Тюменской области и Ямала. Тюменские предприниматели представили рыбную и молочную продукцию, растительное масло, сыры, сладости и варенье. Главы регионов пообщались с активной молодежью Ноябрьска и поддержали инициативу о создании сводного отряда из поисковиков Тюменской области, Ямала и Югры.

"Поисковое движение развивается в Тюменской области уже 35 лет. Подняли более 11 тысяч бойцов. Мы готовы к сотрудничеству", – рассказал Александр Моор.

От имени тюменцев глава региона поздравил жителей Ноябрьска с Днем города, а всех ямальцев – с Днем работников нефтяной и газовой промышленности, нашим общим праздником. Александр Моор вручил десяти горожанам почетные грамоты и благодарности губернатора Тюменской области за успехи в труде.

"Ноябрьск – молодой, живой, динамично развивающийся город. Везде идут работы по благоустройству и созданию комфортных условий для жизни. То же самое можно сказать и о Ямало-Ненецком автономном округе в целом. Он развивается семимильными шагами. Уверен, наше плодотворное сотрудничество на благо людей будет продолжаться", – сказал Моор.