04 Сентября 2023
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Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Паралимпийцы Тюменской области стали призерами на Летних играх

Паралимпийцы Тюменской области стали призерами на Летних играх в Санкт-Петербурге. На состязаниях "Мы вместе. Спорт" на велотрек выехали около 100 атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения из разных субъектов страны.

В копилке Тюменской области – восемь наград. Василий Егоров завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке преследования на дистанции 3 тыс. м, а в старте на время на дистанции 1 тыс. м – бронзу. В командном спринте Анна Плотникова, Василий Егоров и Алексей Петухов стали бронзовыми призерами. Тюменец Алексей Обыденнов успешно выступил на Чемпионате России по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в рамках Летних игр паралимпийцев: у атлета – серебро на дистанциях 1 тыс. и 3 тыс. м, первое место Алексей занял в групповой гонке, сообщает Информационный центр Тюменской области.

Паралимпийцы(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор во время работы в Юргинском районе посетил местный парк культуры и отдыха. Визит главы региона прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться. Объект, расположенный по улице 25 Партсъезда, 2, был открыт в июле этого года. Выполнены работы по устройству: городошной площадки, памп-трека, детской и спортивной площадки, велодорожки, малых архитектурных форм.

Теги: Паралимпийцы, соревнования, Тюменсская область


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