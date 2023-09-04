04 Сентября 2023
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Общество Пермский край
Фото: gorodperm.ru

Экс-министр культуры Пермского края покинул Минэкономразвития РФ

Бывший министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский покинул пост заместителя директора департамента развития туризма в Министерстве экономического развития РФ.

В федеральном министерстве "Ъ-Прикамье" подтвердили эти сведения.

Напомним, Торчинский работал министром культуры Прикамья с апреля 2018-го по конец 2021 г. После этого в марте 2022 г. он возглавил Самарский драматический театр, однако уже в начале июня покинул должность по собственному желанию. В начале октября экс-министр возглавил Пермский цирк, но уже в конце ноября покинул этот пост. В декабре того же года стало известно о назначении Торчинского заместителем директора департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ.

Теги: Вячеслав Торчинский, министр культуры, назначение


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