04 Сентября 2023
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Фото: t.me/RKadyrov_95

Путин наградил дочь Кадырова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министр культуры республики Айшат получила госнаграду.
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Она награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с формулировкой "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность". Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г.

Теги: Айшат Кадырова, министр культуры, "За заслуги перед Отечеством"


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