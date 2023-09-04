Путин наградил дочь Кадырова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министр культуры республики Айшат получила госнаграду.

Она награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с формулировкой "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность". Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Айшат Кадырова стала министром культуры Чечни в 2021 г.