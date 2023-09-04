Владимир Якушев: К проектам Гуманитарного корпуса подключаются жители других регионов России – это говорит о высоком доверии к организации

Полпред Владимир Якушев встретился с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса, которые участвуют в миссиях на Донбассе.



«Вы занимаетесь очень важным и нужным делом. Поддерживаете тех, кому сегодня нужна помощь. Помогаете жителям новых регионов, ребятам, которые выполняют сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ваша работа заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности!» - обратился к участникам встречи Владимир Якушев.



Он также акцентировал внимание на том, что к проектам Гуманитарного корпуса активно подключаются жители других регионов России – это говорит о высоком доверии к организации.

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса вместе с добровольцами со всей страны обеспечивают жителей Донбасса и Новороссии горячим питанием, которое готовят на полевых кухнях, передают средства гигиены, продукты, одежду. А также помогают восстанавливать жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, вместе с ветеранскими организациями передают адресные посылки военнослужащим в зоне СВО.

По словам руководителя корпуса Эдуарда Логинова, на сегодняшний день в гуманитарных миссиях поучаствовали добровольцы из сорока регионов страны.

Напомним, ранее Владимир Якушев вместе с представителями Гуманитарного добровольческого корпуса посетил госпиталь в ЛНР, где проходят лечение участники СВО и вручил медучреждению комплекты аппарата Илизарова и передал госпиталю посылки от жителей регионов УрФО.