Владимир Якушев: К проектам Гуманитарного корпуса подключаются жители других регионов России – это говорит о высоком доверии к организации

04 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Уральский ФО
Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев: К проектам Гуманитарного корпуса подключаются жители других регионов России – это говорит о высоком доверии к организации

Полпред Владимир Якушев встретился с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса, которые участвуют в миссиях на Донбассе.
 
«Вы занимаетесь очень важным и нужным делом. Поддерживаете тех, кому сегодня нужна помощь. Помогаете жителям новых регионов, ребятам, которые выполняют сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ваша работа заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности!» - обратился к участникам встречи Владимир Якушев.
 
Он также акцентировал внимание на том, что к проектам Гуманитарного корпуса активно подключаются жители других регионов России – это говорит о высоком доверии к организации. 

якушев и добровольцы(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса вместе с добровольцами со всей страны обеспечивают жителей Донбасса и Новороссии горячим питанием, которое готовят на полевых кухнях, передают средства гигиены, продукты, одежду. А также помогают восстанавливать жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, вместе с ветеранскими организациями передают адресные посылки военнослужащим в зоне СВО. 

По словам руководителя корпуса Эдуарда Логинова, на сегодняшний день в гуманитарных миссиях поучаствовали добровольцы из сорока регионов страны. 

якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Напомним, ранее Владимир Якушев вместе с представителями Гуманитарного добровольческого корпуса посетил госпиталь в ЛНР,  где проходят лечение участники СВО  и вручил медучреждению комплекты аппарата Илизарова и передал госпиталю посылки от жителей регионов УрФО.

Теги: полпред якушев, добровольческий корпус, волонтеры, гуманитарный корпус


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети