04 Сентября 2023
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Политика
Фото: avo.u

Готовность к отопительному сезону во Владимирской области составляет уже 93 процента

Центральной темой заседания Правительства Владимирской области под председательством Губернатора Александра Авдеева 4 сентября стала подготовка к отопительному сезону 2023/2024 годов. Вопросы готовности к зиме жилищного фонда, социально-значимых объектов и коммунальной инфраструктуры находятся на особом контроле. 

«Среднеобластной уровень готовности к новому отопительному сезону составляет 93 процента (по совокупности готовности жилфонда, котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, сетей (электрических, тепловых, водоснабжения и водоотведения), спецмашин и газопроводов. Наилучшие показатели – у Муромского (99 процентов) и Судогодского районов (97 процентов), а также у города Радужный (97 процентов). Больше чем на 95 процентов готовы к зиме 11 муниципалитетов», – сообщила министр ЖКХ Елена Семёнова.

отопительный сезон(2016)|Фото:Накануне.RU

«Подготовка жилищного фонда к предстоящему отопительному сезону должна быть завершена в полном объёме к 15 сентября: на каждый дом необходимо оформить паспорт, подтверждающий готовность внутридомового энергопотребляющего оборудования обеспечивать надёжную работу в зимний период. Средний процент готовности многоквартирных домов с оформлением паспортов готовности в области на 1 сентября составляет 92 процента. На аналогичный период прошлого года этот показатель был ниже – 86 процентов», – добавила главный жилищный инспектор региона Елена Андреева.

Для того, чтобы чётко войти в отопительный сезон и пройти его без сбоев, проводится масштабная работа по укреплению жилищно-коммунального хозяйства. В этом году на модернизацию коммунального и энергетического комплекса Владимирской области направлено порядка 6,6 млрд рублей. За счёт бюджетных средств и в рамках инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций строятся и реконструируются объекты, сети водоснабжения и водоотведения, современные котельные, тепловые сети и сети газоснабжения, линии электропередач, осуществляется перевод квартир на индивидуальное отопление. Завершается прокладка сетей теплоснабжения и строительство котельных в Александрове и Гусь-Хрустальном. 

Важная тема – оплата услуг теплоснабжения жителями. Владимирская область – один из немногих регионов ЦФО, где нет общего для всех муниципалитетов подхода к способу оплаты коммунальной услуги по отоплению. Более того, даже в пределах одного муниципалитета жильцы одного дома могут платить по схеме 1/12 (когда общегодовой расход делится на ежемесячные платежи), а другого – по схеме 1/7 (когда платёжки за отопление приходят только в отопительный период – по факту).

«Правоотношения в этой области необходимо привести в соответствие с требованиями федерального законодательства, определить единый способ оплаты для каждого муниципального образования. Так, уже с отопительного сезона 2023/2024 годов для 12 муниципальных образований региона определён единый способ оплаты – в отопительный период. Решение принято с учётом анализа уровня технического оснащения многоквартирных домов счётчиками и готовности граждан оплачивать только в отопительный период. До 1 октября необходимо определиться с порядком оплаты с отопительного сезона 2024/2025 годов в отношении 66 муниципальных образований, в которых есть услуга централизованного отопления и не установлен единый способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению», – обратила внимание министр госрегулирования цен и тарифов Мария Новосёлова.

«Очень важно уже сейчас проработать вопрос с жителями, провести разъяснительную работу, объяснить людям: по году сумма оплаты за тепло будет одна и та же, на 12 её делить или на 7. Но повысится прозрачность, не будет никаких 13-х платёжек. К оплате за тепло по факту движутся все регионы. Параллельно надо настроить работу по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление. Это позволяет снижать уличные потери и ненормативный расход и, соответственно, переплату: потери всегда сказываются на тарифе. При этом при переходе на индивидуальное отопление можно воспользоваться господдержкой – субсидией до 250 тысяч рублей. Те, кто уже перешёл на индивидуальное отопление, оценили преимущества своего котла: платежи гораздо ниже, горячая вода есть постоянно, тепло можно включить или выключить, когда это нужно», – подчеркнул Александр Авдеев. 

совещание, владимирское правительство(2023)|Фото: avo.u

Теги: индивидуальное отопление, отопительный сезон, александр авдеев,


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