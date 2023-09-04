04 Сентября 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин и Эрдоган высказались о прошедших в Сочи переговорах

В Кремле привели детали пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

"Переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Мы подробно рассмотрели все ключевые вопросы российско-турецкого взаимодействия в области безопасности, в экономике, политике, культурно-гуманитарной сфере. Обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют – рубля и лиры – в коммерческих обменах. Страны тесно взаимодействуют в газовой сфере. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" 21,5 млрд "кубов" газа, а за январь–август текущего года – свыше 10 млрд "кубов".

"Россия всегда была и будет надёжным, ответственным поставщиком газа. Запад, мягко говоря, нас обманывал насчёт гуманитарных целей "черноморской инициативы" по оказанию содействия развивающимся странам. Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: будем готовы рассмотреть возможность реанимировать "зерновую сделку", я сегодня об этом ещё раз сказал господину президенту, и сделаем это сразу же – сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договорённости о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции", - сказал Путин.

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган(2023)|Фото: kremlin.ru

Эрдоган в ответ заявил, что президенты оценили шаги, которые можно предпринять для дальнейшего "укрепления нашего многопланового сотрудничества, особенно это касается сферы торговли, энергетики, сельского хозяйства и туризма".

"С господином Путиным мы также обсудили другие региональные и глобальные вопросы. В этом плане мы дали оценку развитиям событий в Сирии, Закавказье, Ливии, а также в Африке", - сказал Эрдоган.

Реджеп Эрдоган(2023)|Фото: kremlin.ru

Теги: Владимир Путин, Реджеп Эрдоган, переговоры


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