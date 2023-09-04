Учебно-производственный комплекс «Меркурий» на базе Владимирского экономико-технологического колледжа поможет студентам совмещать учебу с работой

Студенты Владимирского экономико-технологического колледжа теперь смогут совмещать учёбу с работой, а у некоторых уже появится первая запись в трудовой книжке. Кроме того, создание учебно-производственного комплекса будет способствовать повышению финансовой устойчивости учебного заведения, так как откроется производство товаров и услуг, а полученная прибыль пойдёт на совершенствование материально-технической базы колледжа, сообщили в Министерстве образования и молодёжной политики Владимирской области.

Основные направления развития УПК – в сфере лёгкой промышленности, торговли и общественного питания. Студенты под руководством опытных мастеров производственного обучения будут оказывать услуги по изготовлению швейной продукции, кейтерингу, а также поварские услуги.

«Идея создания УПК зрела давно. Есть обучающиеся, в том числе лица с ОВЗ и инвалиды, имеются современные мастерские, есть запрос местного населения на услуги изготовления швейной продукции. Теперь появилась чёткая нормативная база, и мы решили реализовать задуманное. На первом плане стоит углублённая практическая подготовка студентов в реальных производственных условиях, наработки ими трудового опыта, приобретение предпринимательских навыков», – рассказала о планах директор колледжа Галина Ананьева.

Создание на базе Владимирского экономико-технологического колледжа учебно-производственного комплекса как новой формы интеграции системы «образование – наука – производство» будет содействовать формированию компетентного специалиста и реализации современных подходов к профессиональному образованию.