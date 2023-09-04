04 Сентября 2023
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Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

Учебно-производственный комплекс «Меркурий» на базе Владимирского экономико-технологического колледжа поможет студентам совмещать учебу с работой

Студенты Владимирского экономико-технологического колледжа теперь смогут совмещать учёбу с работой, а у некоторых уже появится первая запись в трудовой книжке. Кроме того, создание учебно-производственного комплекса будет способствовать повышению финансовой устойчивости учебного заведения, так как откроется производство товаров и услуг, а полученная прибыль пойдёт на совершенствование материально-технической базы колледжа, сообщили в Министерстве образования и молодёжной политики Владимирской области.

Основные направления развития УПК – в сфере лёгкой промышленности, торговли и общественного питания. Студенты под руководством опытных мастеров производственного обучения будут оказывать услуги по изготовлению швейной продукции, кейтерингу, а также поварские услуги. 

профессиональное обучение, уроки труда(2023)|Фото: avo.ru

«Идея создания УПК зрела давно. Есть обучающиеся, в том числе лица с ОВЗ и инвалиды, имеются современные мастерские, есть запрос местного населения на услуги изготовления швейной продукции. Теперь появилась чёткая нормативная база, и мы решили реализовать задуманное. На первом плане стоит углублённая практическая подготовка студентов в реальных производственных условиях, наработки ими трудового опыта, приобретение предпринимательских навыков», – рассказала о планах директор колледжа Галина Ананьева.

схема, образование(2023)|Фото: avo.ru

Создание на базе Владимирского экономико-технологического колледжа учебно-производственного комплекса как новой формы интеграции системы «образование – наука – производство» будет содействовать формированию компетентного специалиста и реализации современных подходов к профессиональному образованию.

Теги: экономико-технологический колледж, учебно-производственный комплекс, студентыв


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