Депутат Мосгордумы Ступин* опроверг слухи о своей эмиграции

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин* опроверг слухи о своей эмиграции. Слух распространял активист Георгий Федоров, он сообщил, что Ступин*, якобы, со всей семьей перебрался в Армению. Также Федоров предположил, что это может быть связано с уголовным делом в отношении политолога Бориса Кагарлицкого**.

Ступин* подтвердил журналистам, что находится за границей, но не в эмиграции, а в командировке по адвокатской работе (в Мосгордуме Ступин* работает на общественных началах, его основная работа – адвокатская практика), передает "Осторожно Media".

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

**внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга