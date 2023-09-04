Женщина получила ранения при обстреле Брянской области

Один человек получил ранения в результате обстрела Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В телеграмм-канале он написал, что ВСУ обстреляли село Зерново. В результате обстрела местная жительница получила легкое ранение. Ей оказана медицинская помощь.

По словам Богомаза, частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение.

Ранее сегодня ВСУ обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. Пострадавших нет. Частично повреждено административное здание, хозпостройка.

Кроме того, Mash сообщал, что украинская диверсионно-террористическая группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Брянской области. Официального подтверждения этой информации не поступало.