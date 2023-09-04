На Ямале разыскивают белого медведя, который вышел к людям

На Ямале разыскивают белого медведя, который вышел к людям. Животное было замечено в районе озера Ярото-1, вблизи оленеводческого стойбища. Хозяин чума успел покинуть свой дом, сообщил в своем telegram-канале глава Ямальского района Андрей Кугаевский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Оленеводов, находящихся сейчас в вышеуказанном районе, прошу соблюдать осторожность и незамедлительно сообщать в экстренные службы по номеру 112 о всех случаях появления хищника", - сообщил Кугаевский.

На место происшествия вылетела группа сотрудников службы по охране биоресурсов ЯНАО и специалисты районной администрации.

Отметим, что в июле белый медведь напал на ямальскую семью в фактории Усть-Юрибей. Медведь вошел в чум и сперва направился к пятилетнему ребенку, которого закрыла собой бабушка. На крики прибежал глава семейства. Он защитил семью, но получил самые серьезные травмы. Пострадавшие были госпитализированы.