04 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

ВЦИОМ: Россияне рады, что в школы вернулась начальная военная подготовка

Большинство россиян положительно относится к "патриотическим нововведениям" в школах. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ. При этом группы опрашиваемых не дифференцировали по наличию детей-школьников, так что в 78% положительно относящихся к начальной военной подготовке попали и юные россияне, и пенсионеры.

К так называемым "Разговорам о важном" положительно относятся уже не так много россиян, но все равно много – 63%.

В качестве аргументов в пользу военной подготовки в школах россияне называют "полезный опыт на будущее", "необходимость защищать Родину", а также патриотическое и нравственное воспитание, "пользу в целом" и еще "раньше были такие уроки".

Теги: россияне, начальная военная подготовка, школа, опрос


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