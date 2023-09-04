ВЦИОМ: Россияне рады, что в школы вернулась начальная военная подготовка

Большинство россиян положительно относится к "патриотическим нововведениям" в школах. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ. При этом группы опрашиваемых не дифференцировали по наличию детей-школьников, так что в 78% положительно относящихся к начальной военной подготовке попали и юные россияне, и пенсионеры.

К так называемым "Разговорам о важном" положительно относятся уже не так много россиян, но все равно много – 63%.

В качестве аргументов в пользу военной подготовки в школах россияне называют "полезный опыт на будущее", "необходимость защищать Родину", а также патриотическое и нравственное воспитание, "пользу в целом" и еще "раньше были такие уроки".