В России могут ввести новую льготную ипотеку для молодых семей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой запустить государственную программу "Счастливая семья".

Ее ключевым элементом должно стать введение льготной ипотеки для семей, у которых еще не родился первенец, пишет РИА Новости. Она предполагает государственную субсидию на первый взнос на ипотеку, если молодые граждане до 27 лет вступили в брак, субсидирование процентной ставки ипотеки после рождения первого и второго ребенка до 4% и 2% годовых.

Напомним, в конце августа стало известно, что ставки по ипотечным кредитам в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ достигли 13-15% годовых. Это соответствует высоким значениям 2014-15 гг. Повышение по классическим программам ипотечного кредитования произошло в среднем на 1,5-3 процентных пунктов. Средняя ставка на вторичном рынке теперь поднялась до 14%, по семейной ипотеке - 5,3%, по программам с господдержкой - 7,3%, IT-ипотеке - 4,5%, При этом после повышения ключевой ставки спрос на льготную ипотеку в России значительно вырос. По словам замглавы ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, в августе количество консультаций по государственным программам для покупки новостроек увеличилось на 40%.

Позже выяснилось, что IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Постановление, которое узаконило такое решение, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До сих пор это требование было универсальным, сообщает Правительство России. В городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тыс. руб. в месяц. В остальных городах и населённых пунктах этот уровень составлял 70 тыс. руб. в месяц. Льготная ставка для них составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников – 18 млн руб., для остальных – 9 млн руб. Первоначальный взнос – от 15%.